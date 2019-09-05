Потолок обрушился на школьников в омской гимназии

Фото: Сталингулаг
Часть потолка обрушилась на детей на перемене между уроками, сообщает Om1.
Во время инцидента пострадала ученица 10-го класса. На голову ребенка упали тяжелые строительные материалы.
"Врачи скорой помощи диагностировали у школьницы черепно-мозговую травму. Помимо этого, в глаза девочки попала известка. Сейчас движение в коридоре, где обвалился потолок, временно перекрыто. На месте уже работает комиссия из департамента образования, решается вопрос о прекращении занятий", – сообщили в группе гимназии в соцсети "ВКонтакте".
Прокуратура организовала проверку, в результате которой будет определена законность действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время учебного процесса.
Комментарии
Скорей всего школа комиссионно была проверена на пригодность, о чем рапортовали в вышестоящие инстанции. В итоге мы имеем рухнувший потолок. Кто ответит?
Комиссия пусть теперь и ответит, как они проверяли.
Как всегда не кто
Комиссия не за что не отвечает
Куски засохшей глины отлепились от дранки.
5.09.2019 14:22
- гостЬ-
Дурачёк, в комиссии сократили отдел ясновидящих. Предсказать падение штукатурки - невозможно.