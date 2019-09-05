Томенко побывал на ночной уборке урожая в Ключевском районе

Губернатор Виктор Томенко встретился с фермерами Ключевского, Кулундинского районов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ходе рабочей поездки он пообщался с механизаторами, рассказавшими о задействованной технике, и посмотрел, как осуществляется ночная уборка урожая в фермерском хозяйстве Владимира Григоренко в Ключевском районе.

"В этом году из-за летней засухи урожайность в степной зоне немного ниже прошлогодней, но уборочная кампания идет полным ходом", – уточнил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Пока стоит хорошая погода, сбор урожая осуществляется в круглосуточном режиме. Это позволило завершить работы приблизительно на половине площадей.