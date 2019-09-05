Депутат предложил лишать прав за блокираторы ремней безопасности

Россиян хотят лишать водительских удостоверений за использование блокираторов ремней безопасности, сообщает РИА "Новости".

С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, набирают популярность устройства, обманывающие автоматику, которая не позволяет начинать движение без использования ремня безопасности.

Причем некоторые используют их не только на водительских разъемах под ремни, но и на пассажирских, тем самым подвергая их опасности.

"Применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", – уверен Петров.

Он предложил запретить продажу "блокираторов" на территории РФ, а за их использование лишать права управления транспортом на "существенный срок".