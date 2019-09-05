Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота в Манчестере

Пассажир самолета британской компании EasyJet заменил не вышедшего в рейс пилота, чтобы улететь в Испанию, сообщает РИА "Новости".

Майкл Брэдли отправился в отпуск вместе с семьей, но рейс задержали на неопределенное время. О том, что пилот не вышел на работу, пассажиры узнали после прохождения досмотра.

Майкл позвонил в офис авиакомпании и предложил свою кандидатуру. При себе у мужчины имелось удостоверение пилота, и его согласились посадить за штурвал.

"Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", – сообщили в ЕasyJet.