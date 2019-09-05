Петербуржец обстрелял детский сад из окна собственной квартиры

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по зданию детского сада на Ириновском проспекте, сообщает РИА "Новости".

Полиция задержала мужчину 1980 года рождения. Стрелять он начал "из хулиганских побуждений".

"В результате его действий пострадал находившийся на территории мужчина 1976 года рождения, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен", – сообщили в МВД.

Злоумышленника оштрафовали. В отношении него заведено уголовное дело о хулиганстве.