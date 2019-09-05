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Петербуржец обстрелял детский сад из окна собственной квартиры

, ИА "Амител"
В результате инцидента пострадал один человек
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по зданию детского сада на Ириновском проспекте, сообщает РИА "Новости".

Полиция задержала мужчину 1980 года рождения. Стрелять он начал "из хулиганских побуждений".

"В результате его действий пострадал находившийся на территории мужчина 1976 года рождения, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен", – сообщили в МВД.

Злоумышленника оштрафовали. В отношении него заведено уголовное дело о хулиганстве.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.09.2019 15:42
- гость -

Дурак, стрелял бы по депутатам - ему бы люди еще патроны подавать начали!

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