Ремонт трассы А-322 на Алтае завершился на полтора месяца раньше

Завершен ремонт на последнем из запланированных на этот год объектов / Фото: uprdoraltay.ru

В Алтайском крае досрочно завершили ремонт трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, которая будет соответствовать нормативным требованиям более чем на 90%. Для сравнения, еще пять лет назад этот показатель составлял 78%, подчеркнули на сайте ФКУ Упрдор "Алтай".

Девятикилометровый участок А-322 в Поспелихинском районе был последним из запланированных на этот год объектов, рассказали в учреждении.

Выравнивающий слой выполнили из горячей плотной мелкозернистой смеси – именно он будет воспринимать основную нагрузку, – а сверху устроили слой износа, который защитит нижние слои дорожной одежды и обеспечит требуемый коэффициент сцепления.

Кроме того, дорожники восстановили и укрепили обочины, заменили сигнальные столбики, нанесли разметку из термопластика. Работы здесь должны были закончить к 20 октября, но подрядная организация справилась раньше установленного графиком срока.

В этом сезоне в крае введут в эксплуатацию после всех видов работ 68 км федеральных трасс А-322 и Р-256 "Чуйский тракт". Капитальный ремонт идет и на двух мостах – через Большую Речку, его введут в эксплуатацию в ноябре, и через Ишу – на этом объекте работы завершатся в следующем году.

Ранее жителям Алтая показали новый мост через Чумыш и рассказали, как по нему ездить.