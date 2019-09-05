Пропал барнаульский бизнесмен, занимавшийся кофейнями на колесах

Больше недели ищут в Барнауле 28-летнего Бориса Куфтина / Фото: vk.com/la_altay

В Барнауле больше недели ищут 28-летнего Бориса Куфтина, который пропал 26 августа, рассказывают в группе "Лиза Алерт".

Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые. Предположительно был одет в зеленую кофту, белую футболку с рисунком, синие джинсы и белые кроссовки.

Ранее Amic.ru пообщался с Борисом о его бизнесе. Он окончил Барнаульский кооперативный техникум, где учился на повара, и девять лет отработал в общепите: был официантом, барменом и администратором. За это время очень полюбил эту сферу услуг, успел изучить заведения Барнаула, Горного Алтая и Новосибирска. Параллельно еще занимался ландшафтным дизайном, ковкой и ремонтом машин.

По признанию Бориса, свое заведение он хотел открыть всегда. Но, проанализировав идеи, понял – нужно искать что-то новое, рассчитанное на молодежную аудиторию. Натолкнувшись на проект выездного бара, реализованный в США, понял, что ему будет интересно именно это.

"Все началось с идеи фикс – уместить все в фургон: и кофемашины, и бар. Акцент сделал на автомобилистов. Чтобы определиться с ценами, я прошел по заведениям и обратил внимание на то, что везде они довольно высокие – большая накрутка. Я загорелся целью продавать вкусный и качественный продукт по невысокой стоимости. Сначала люди удивлялись, но так как все было весело, с музыкой, походило на автопати, постоянная клиентура у меня появилась через месяц", – рассказал Борис.