Два уровня, шесть комнат и фонтан. Элитную квартиру продают в центре Барнаула

Фото: Amic.ru
Шестикомнатную квартиру продают в элитном доме на улице Партизанской в Барнауле. Она расположилась в двух уровнях, на седьмом и восьмом этажах. Общая площадь квартиры составляет 198 квадратных метров.
Планировка первого этажа включает кухню-столовую, две спальные комнаты, гостиную с настоящим камином, а также санузел и гардеробную. Кстати, на этом уровне находится и декоративный фонтан.
На втором этаже располагаются спальная комната, кабинет, санузел с джакузи и окнами.
"По всей квартире действующая система кондиционирования, три теплых застекленных балкона. Закрытая придомовая территория с бассейном в летний период, спортивной и игровой площадкой, круглосуточной охраной. Два собственных наземных парковочных места", – сказано в объявлении.
Квартиру продают за 9 млн рублей.
Комментарии
неуютная...
за такие деньги можно даже однокомнатную хрущевку в пределах МКАД купить )
Даже на фото видно, что ремонт-дешевка! Причём конкретная китайская дешёвка! Что же в ней элитного? Бугага))))