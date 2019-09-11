Два уровня, шесть комнат и фонтан. Элитную квартиру продают в центре Барнаула

Фото: Amic.ru

Шестикомнатную квартиру продают в элитном доме на улице Партизанской в Барнауле. Она расположилась в двух уровнях, на седьмом и восьмом этажах. Общая площадь квартиры составляет 198 квадратных метров.

Планировка первого этажа включает кухню-столовую, две спальные комнаты, гостиную с настоящим камином, а также санузел и гардеробную. Кстати, на этом уровне находится и декоративный фонтан.

На втором этаже располагаются спальная комната, кабинет, санузел с джакузи и окнами.

"По всей квартире действующая система кондиционирования, три теплых застекленных балкона. Закрытая придомовая территория с бассейном в летний период, спортивной и игровой площадкой, круглосуточной охраной. Два собственных наземных парковочных места", – сказано в объявлении.

Квартиру продают за 9 млн рублей.