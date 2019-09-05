В Министерстве просвещения оценили возможность отказа от школьных экзаменов

Первый заместитель министра просвещения Павел Зенькович отметил, что в ближайшее время отказ от оценки знаний невозможен, сообщает ТАСС.
"Мы должны, выпуская ребенка из школы, а потом из вуза, давать свидетельство, что действительно базовые знания есть, – сказал Зенькович. – В ближайшей перспективе я не вижу возможностей по-другому оценивать итоги обучения".
Чиновник подчеркнул, что не все компании могут проверить компетенцию сотрудника самостоятельно, без учета аттестата и диплома.
Комментарии
А наше время наличие аттестата или диплома говорит только о том, что у предъявителя были деньги чтобы их купить.
5.09.2019 16:37
- гость -
К сожалению да. Недавно к нам устраивался на работу инженер-электрик после нашего политеха, с дипломом. Плавает в элементарных вещах, как подбирается защитный автомат не знает, что такое токи КЗ и как они считаются - вообще для него Филькина грамота. Но с высшим образованием. Был конечно послан. И таких очень много сейчас, приходят студенты после ВУЗа, многие абсолютно тупые, багаж знаний - нулевой.
Как можно комментировать такие вопросы? Кто такой вообще Греф для министерства просвещения? То есть они считаются с его мнением и рассматривают его как предложение к действиям? и даже соизволили что то промычать типа, сейчас это не возможно но мы рассмотрим ваше предложение в будущем?! Давайте каждому олигарху шатать устои, а эти со всех сторон лезут, вспомните Чубайса и со всех сторон шатают. А Зенкович с говорящей фамилией тут как тут дорожку господам стелит, позор. Значит и там та же шайка сидит в министерстве образования.
а еще прям катастрофа с русским языком от грамматики до формирования мысли в предложение
5.09.2019 16:43
- гость -
Преподают в Политехе из рук вон плохо! Какие-то за уши притянутые предметы впихивают в уч.программу. Экономика - просто под диктовку весь семестр переписывали словарь экономических терминов. С помощью рамок биопатогенные зоны искали. На древнем фотоаппарате осваивали фотодело. Зачем??? Какой идиот впихнул это в программу? А вы ждёте, что после такого вуза к вам придут специалисты? Да мне в школе-гимназии больше знаний дали, чем в этом псевдовузе.
5.09.2019 16:57
- гость -
А специальность то вообще какая была ?
5.09.2019 17:05
- гость -
5.09.2019 16:57
- гость -
А специальность то вообще какая была ?
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Инженер. Факультет инженерной педагогики и информатики. специализация - Профессиональное обучение информатики.
5.09.2019 18:07
- гость -
Жаль, что еще русский не "впихнули" в программу. С падежами-то у вас проблема)))))
5.09.2019 18:38
- гость -
5.09.2019 18:07
- гость -
Жаль, что еще русский не "впихнули" в программу. С падежами-то у вас проблема)))))
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Не жужжи. С русским у меня дела обстоят отлично. И скорее всего даже лучше, чем у тебя. А опечатки на телефоне бывают из-за автозамены.