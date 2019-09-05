В Министерстве просвещения оценили возможность отказа от школьных экзаменов

Первый заместитель министра просвещения Павел Зенькович отметил, что в ближайшее время отказ от оценки знаний невозможен, сообщает ТАСС.

"Мы должны, выпуская ребенка из школы, а потом из вуза, давать свидетельство, что действительно базовые знания есть, – сказал Зенькович. – В ближайшей перспективе я не вижу возможностей по-другому оценивать итоги обучения".

Чиновник подчеркнул, что не все компании могут проверить компетенцию сотрудника самостоятельно, без учета аттестата и диплома.