В Министерстве просвещения оценили возможность отказа от школьных экзаменов

Первый заместитель министра просвещения Павел Зенькович отметил, что в ближайшее время отказ от оценки знаний невозможен, сообщает ТАСС.
"Мы должны, выпуская ребенка из школы, а потом из вузов, давать свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, — сказал Зенькович. — В ближайшей перспективе я не вижу возможностей по-другому оценивать итоги обучения".
Чиновник подчеркнул, что не все компании могут проверить компетенцию сотрудника самостоятельно, без учета аттестата и диплома.
Комментарии
Последствия ЕГЭ:
Свидетельство получения школьником знаний назвали неоходимым
А наше время наличие аттестата или диплома говорит только о том, что у предъявителя были деньги чтобы их купить.
5.09.2019 16:37
- гость -
К сожалению да. Недавно к нам устраивался на работу инженер-электрик после нашего политеха, с дипломом. Плавает в элементарных вещах, как подбирается защитный автомат не знает, что такое токи КЗ и как они считаются - вообще для него Филькина грамота. Но с высшим образованием. Был конечно послан. И таких очень много сейчас, приходят студенты после ВУЗа, многие абсолютно тупые, багаж знаний - нулевой.