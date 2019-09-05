В Барнауле при плавающем рабочем графике больше всего платят строителям

Аналитики "Авито Работа" выяснили, как различаются зарплатные предложения в Барнауле при разных графиках работы.

В среднем в Барнауле оклад при неполном рабочем дне на данный момент составляет около 20,5 тыс. рублей. При этом показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.

Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в сфере строительства – около 38,3 тыс. рублей, что близко к окладу при полном рабочем дне. В сфере транспорта при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 37,6 тысячи, что на 10% больше стандартного режима.

Меньше всего готовы платить работникам в сфере образования и науки (около 13 тысяч рублей), маркетологам (13 тысяч) и медикам (почти 14 тысяч).

Москва остается лидером зарплат по всем группам профессий. Там в среднем предлагают 42 тыс. рублей за вакансию с неполным рабочим графиком. Самые скромные вознаграждения в Барнауле, Волгограде и Тольятти – они не дотягивают до 21 тысячи.

Лидером по динамике роста зарплат – Самара. По сравнению с 2018 годом, там зарплата на 17% больше, чем в этом году. В Барнауле рост оплаты за неполный день составил 8% за год.