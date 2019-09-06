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Что ждет зрителей Алтайского краевого театра драмы в предстоящем сезоне

, ИА "Амител"
Грандиозные премьеры и уже полюбившиеся спектакли, обменные гастроли и приглашенные режиссеры – новый сезон будет насыщенным
На фото репетиция премьерного спектакля 'И разыгрались же кони в поле...', реж. М. Астафьев 

На фото репетиция премьерного спектакля "И разыгрались же кони в поле...", реж. М. Астафьев 

Первая премьера сезона состоится 6 сентября 2019 года, когда на основной сцене режиссер Максим Астафьев представит постановку по рассказам Шукшина "И разыгрались же кони в поле…". Спектакль, посвященный 90-летию писателя, задаст тон всему сентябрю, который пройдет под знаком театра Шукшина.

Первый фестиваль спектаклей по произведениям писателя "Здравствуйте, люди" (18-26 сентября) станет самым ожидаемым событием сезона и юбилейного года. В фестивальной программе – шесть спектаклей по шукшинской прозе, которые привезут шесть театров из Москвы и сибирских городов. Гости покажут как самые свежие премьеры, поставленные в этом году к юбилею Шукшина, так и спектакль-долгожитель "Рассказы Шукшина" Государственного театра наций, прошедший на сценах мира более 250 раз.

И без того насыщенный сентябрь дополнят обменные гастроли Тверского академического театра драмы, который также внес свою лепту в освоение шукшинского наследия. В рамках федеральной программы "Большие гастроли 2019. Межрегиональная программа" театр покажет 12 и 13 сентября "Ужин дураков", а 14 и 15 сентября – спектакль "Энергичные люди" по повести Шукшина. В это же время в Твери будут идти спектакли краевого театра драмы "Эти свободные бабочки" и "Два ангела, четыре человека".

Приняв фестиваль на родной сцене, в октябре и ноябре театр отправится в гости на два фестиваля. Со спектаклем "Два ангела, четыре человека" он примет участие во Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи", который пройдет в ноябре на родине Михаила Ульянова в городе Тара на сцене Северного драматического театра имени М.А. Ульянова.

 

На фото репетиция премьерного спектакля "И разыгрались же кони в поле...", реж. М. Астафьев 

Кроме того, по приглашению организаторов Международного театрального фестиваля Достоевского, театр покажет в Старой Руссе спектакль "Кроткая" режиссера Рачи Махатаева.

Отличные новости для детей, а также их родителей – зимой театр поставит сказку "Новогодние космические приключения", которую можно будет увидеть как в рамках губернаторских елок, так и в репертуаре.

Название второй премьеры сезона, запланированной на март 2020 года, не секрет: уже известно, что это будет спектакль по пьесе Уильяма Сарояна "Лучшие годы вашей жизни", за которую автор получил в 1939 году Пулитцеровскую премию. Его поставит выпускница мастерской Петра Фоменко Марина Глуховская. Для нее это будет уже не первая работа на барнаульской сцене. В прошлом сезоне она познакомила барнаульскую публику со сценической версией романа Елены Чижовой "Время женщин".

Закроется сезон также премьерой в честь объявленного президентом Года памяти и славы. Для постановки романа "Непрощенная" Альберта Лиханова в театр приглашен молодой режиссер Евгений Гомоной.

Театр продолжит сотрудничество еще с одним московским режиссером – Алексеем Шавловым, который с успехом дебютировал на барнаульской сцене в прошедшем сезоне со спектаклем "Идеальный муж". На этот раз Алексей возьмется за самую известную русскую пьесу "Ревизор" Николая Гоголя. Работа над спектаклем начнется в конце сезона, а произнесут сакраментальную фразу: "К нам едет ревизор" со сцены театра уже в сентябре 2020 года.

В ноябре 2019 года возобновится программа читок современной драматургии "Время Ч", в ходе которой театр вместе со зрителями будет искать актуальный материал для постановок. Среди авторов читок – Фридрих Дюрренматт, Дмитрий Данилов, Игорь Бауэршима и другие.

Кроме того, сезон ознаменован стартом нового – образовательного – проекта "Реплика. Диалоги вокруг спектакля". Это цикл из пяти встреч зрителей с филологами и театроведами, в центре которых будет стоять автор, произведение и эпоха его создания.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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