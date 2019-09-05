Как в фильме про Индиану Джонса. Плитка начала проваливаться на аллее в Барнауле

Плитка проваливается на проспекте Ленина в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле на главной аллее города ночью начала проваливаться плитка, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"На проспекте Ленина возле концертного зала "Сибирь". Будьте осторожны", – предупреждают в паблике.
"Вот лежал асфальт и лежал... Нет, надо было плитку положить. Кто-нибудь знает, где у нас в городе плитка больше года пролежала и с ней все хорошо?" – пишут в комментариях под публикацией.
Комментарии
Заголовок отличный!
Там под плиткой пустоты? Откуда? И асфальт тоже не выход, асфальт тоже проваливается в Барнауле.
Вот лежал асфальт и лежал... Нет, надо было плитку положить.
Люди если вы не из Барнаула, зачем пишите всякую ерунду и Амик еще передает.
В том месте меняли канализацию, асфальт то же провалился бы. Просто не качественно сделали подушку или подмыло, поэтому плитка вообще не причем.
Канализацию всюду меняют. Асфальт нигде пока не провалился. Только плитка.
Акинфий предупреждал!!!!
все спи жена
Самой лучшей плиткой выложена парковка у АрсиДома.
Канализацию всюду меняют. Асфальт нигде пока не провалился. Только плитка.
Вы тоже не местный?.... Я только помню два случая с машиной.... А сколько мелких было.
Да АМИК походу сам не в курсе что в городе происходит, просто копирует с других сайтов новости сидя в офисе))))
5.09.2019 18:11
- гость -
Канализацию всюду меняют. Асфальт нигде пока не провалился. Только плитка.
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И асфальт проваливается, и плитка. Регулярно то там, то сям в Барнауле новые провалы появляются.
И месяца не пролежала, что тогда весной будет?
5.09.2019 18:46 Все верно! Незачем про это писать... лодку раскачивать. Вон, лучше про клумбу написать. А то видишь ли, плитка проваливается... ничего... весной все поменяют. Нашли к чему прицепиться, ироды! Сидят там в офисе, пишут про то, на что лучше глаза закрывать!!!