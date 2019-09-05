Как в фильме про Индиану Джонса. Плитка начала проваливаться на аллее в Барнауле

Плитка проваливается на проспекте Ленина в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле на главной аллее города ночью начала проваливаться плитка, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"На проспекте Ленина возле концертного зала "Сибирь". Будьте осторожны", – предупреждают в паблике.

"Вот лежал асфальт и лежал... Нет, надо было плитку положить. Кто-нибудь знает, где у нас в городе плитка больше года пролежала и с ней все хорошо?" – пишут в комментариях под публикацией.