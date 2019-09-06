7 сентября 2019 года при поддержке радио DFM Барнаул состоится велопробег "Барнео Велофест", посвященный Дню города.
В нем могут принять участие все желающие. Одна из самых танцевальных радиостанций города приглашает барнаульцев присоединиться к команде от DFM Барнаул.
Чтобы получить такую возможность, напишите в группу в соцсети "ВКонтакте" DFM Барнаул 102.4 FM.
"Барнео Велофест" – это открытый велофестиваль для всех желающих: каждый барнаулец сможет посостязаться в нескольких номинациях, среди которых – конкурс на самый креативный костюм, а также самый необычный "апгрейд" велосипеда. Организаторы призывают проявить свою фантазию, не ограничивая себя: чем оригинальнее идея, тем больше шансов на победу.
Дата проведения: 7 сентября
Место проведения: площадь Советов
Начало регистрации: 15:30
Начало старта: 16:00
Сайт регистрации: http://barneo-velofest.ru/
ПрихоDI на "Барнео Велофест"!
Комментарии
МЫ уже в команде. Кто с нами?
Соревнование на скорость и вычурность )) &
а на старом МОТЭДЕ Зиф, можно?