7 сентября 2019 года при поддержке радио DFM Барнаул состоится велопробег "Барнео Велофест", посвященный Дню города.

В нем могут принять участие все желающие. Одна из самых танцевальных радиостанций города приглашает барнаульцев присоединиться к команде от DFM Барнаул.

Чтобы получить такую возможность, напишите в группу в соцсети "ВКонтакте" DFM Барнаул 102.4 FM.

"Барнео Велофест" – это открытый велофестиваль для всех желающих: каждый барнаулец сможет посостязаться в нескольких номинациях, среди которых – конкурс на самый креативный костюм, а также самый необычный "апгрейд" велосипеда. Организаторы призывают проявить свою фантазию, не ограничивая себя: чем оригинальнее идея, тем больше шансов на победу.

Дата проведения: 7 сентября

Место проведения: площадь Советов

Начало регистрации: 15:30

Начало старта: 16:00

Сайт регистрации: http://barneo-velofest.ru/

ПрихоDI на "Барнео Велофест"!