Всех быстрее и сильнее: забег по нагорной лестнице проведут в Барнауле в День города

Самых сильных, выносливых и быстрых барнаульцев поможет определить забег по лестнице в Нагорном парке, который пройдет в День города, 7 сентября.

Необычное состязание проводит комитет по делам молодежи администрации города. Однако пробежать по лестнице сможет не каждый. Поскольку забег непростой, желающие принять участие должны будут представить организаторам мероприятия справку от врача, с допуском к соревнованиям.

"К участию будут допущены только команды в составе из четырех человек. Возраст – не младше 18-ти и не старше 30-ти лет. То есть в первую очередь соревнования рассчитаны на студенческую и работающую молодежь", – пояснили Amic.ru в пресс-центре Барнаула.

Начало забега в 11 часов. Всего планируется два забега на 400 и на 500 метров.

Победители помимо признания и славы получат награды.

Впервые подобное мероприятие провели в 2014 году, тогда соревнования посвятили 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор барнаульцы регулярно испытывают свои физические возможности на скорость, поднимаясь на вверх по лестнице.

Напомним, свой день рождения в 2019 году столица Алтайского края будет отмечать в субботу, 7 сентября. Запланировано множество интересных мероприятий. В том числе концерты, выставка ретротехники, костюмированный велопробег и авиашоу. Что нельзя пропустить, читайте в нашем обзоре: "День города – 2019. Где пройдут самые интересные и яркие мероприятия в Барнауле"