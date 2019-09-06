"Город. Слушай!". История вторая. Новый мост

Скачать эпизод 2 "Новый мост".

Новый мост в Барнауле связывает правый и левый берег Оби уже 22 года. Но его могло и не быть, если бы не Борис Ельцин. В 90-х он прилетел на Алтай и одним росчерком пера "построил" мост, который на тот момент был самым большим за Уралом.

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