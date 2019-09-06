"Город. Слушай!". История вторая. Новый мост

Скачать эпизод 2 "Новый мост".
Новый мост в Барнауле связывает правый и левый берег Оби уже 22 года. Но его могло и не быть, если бы не Борис Ельцин. В 90-х он прилетел на Алтай и одним росчерком пера "построил" мост, который на тот момент был самым большим за Уралом.
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Комментарии
Интересно. Классно и хроника вернула в прошлое.
лицо сказочного испортило впечатление((
Не Геннадий, а Гейдар Алиев!
6.09.2019 12:17
- гость -
А от первого президента вы в экстазе?
Сказочные были времена без зарплаты по полгода.
А башка-то ельцина над толпой возвышалась.
А с чего это он самый большой мост за Уралом то?
На тот момент в 1997 году это был крупнейший музей за Уралом в России. Все это было до саммитов во Владивостоке.
Диктор малограмотный. ГейдАр и не ГЕйдар Алиев.