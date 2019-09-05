Барнаулец продает кусок монтажной пены в виде дракона за 500 тысяч рублей

Фото:Avito

На фотографии уникального интерьерного украшения посмотрели уже более двух тысяч человек, но купить его никто не решился.

"Кусок монтажной пены в виде дракона. Шедевр современного искусства в стиле постмодернизма. Интерьерное коллекционное украшение загородного дома, салона, коттеджа, квартиры. Отличный дорогой подарок для элитных господ. Может служить музейным экспонатом. Выполнен в единственном экземпляре в мире", – описал лот автор публикации.