Барнаулец продает кусок монтажной пены в виде дракона за 500 тысяч рублей

Фото:Avito
На фотографии уникального интерьерного украшения посмотрели уже более двух тысяч человек, но купить его никто не решился.
"Кусок монтажной пены в виде дракона. Шедевр современного искусства в стиле постмодернизма. Интерьерное коллекционное украшение загородного дома, салона, коттеджа, квартиры. Отличный дорогой подарок для элитных господ. Может служить музейным экспонатом. Выполнен в единственном экземпляре в мире", – описал лот автор публикации.
Комментарии
И боится света, нужна темная комната и любоваться не более 30 минут в неделю, а то через пару лет не станет дракона.
В принципе, он своей минуты славы добился..
Хозяин дракона в районе Палыча проживает?
На авито идет накрутка, со всей страны просмотры.
На яйцеборода похож)))