Сотрудник Росгвардии пойдет под суд за нападение на мужчину в Новосибирске

На сотрудника Росгвардии завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Сиб.фм.
Инцидент произошел 30 августа в частном секторе. Росгвардеец увидел прохожего и остановил его без объяснения причины и представления документов. Мужчина проигнорировал требования и пошел дальше, не совершая никаких правонарушений.
"После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю", – сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
не на того напал! осечка вышла
Не в том месте напал:на видеокамеру попал.Грубейшая промашка.
Видите какой хороший путинизм, камеры везде. При ельцинизме мне мусора ребра ломали, фингалы набивали, почки отбивали, а прокуратура куда я обращался, нахрен посылала как и всех остальных, типа проверкой факт не подтвердился. Не ну травмы есть, а что это мусора - а они говорят, не они. Помню мусора пьяного задержанного убили, пока в отдел везли, прокурорская проверка показала, что он сам из уазика на ходу выпрыгнул и об дорогу убился, а остальные телесные повреждения, кроме смертельного, были получены до задержания от неустановленных лиц.
Запись может и исчезнуть