Сотрудник Росгвардии пойдет под суд за нападение на мужчину в Новосибирске

На сотрудника Росгвардии завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Сиб.фм.

Инцидент произошел 30 августа в частном секторе. Росгвардеец увидел прохожего и остановил его без объяснения причины и представления документов. Мужчина проигнорировал требования и пошел дальше, не совершая никаких правонарушений.

"После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю", – сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.