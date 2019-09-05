Количество неофициально трудоустроенных граждан в России возросло

К середине 2019 года доля неофициально работающих граждан возросла на 21,3%, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Доля россиян в неформальном секторе экономики увеличилась на 1,5 млн человек. Отмечается, что показатель неформальной занятости является сезонным. Весной и летом он возрастает, поскольку значительная часть неформальных работников заняты в сельском хозяйстве. При этом для подавляющего большинства неформально занятых эта работа является единственной и чуть более миллиона человек совмещают ее с основным трудоустройством.

Тем не менее доля неформально занятых на сегодняшний день достигла наивысшего значения с 2016 года.