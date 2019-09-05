Дмитрий Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Медведев распорядился выделить средства на закупку незарегистрированных в России иностранных препаратов, сообщает РИА "Новости".

"Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент изготавливаются только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача о налаживании до конца 2023 года выпуска всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", – написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

Эта мера, по мнению политика, позволит нуждающимся детям получить качественные обезболивающие препараты.