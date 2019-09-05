Грузовой автомобиль сгорел на трассе Барнаул – Бийск

Кабина автомобиля сгорела полностью. Своими силами возгорание ликвидировать не получилось.
На место происшествия прибыли пожарные, но сохранить автомобиль не удалось.
Очевидцы поделились видеозаписью пожара в сообществе "Инцидент Барнаул".
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Кабина автомобиля сгорела полностью. Своими силами возгорание ликвидировать не получилось.
На место происшествия прибыли пожарные, но сохранить автомобиль не удалось.
Очевидцы поделились видеозаписью пожара в сообществе "Инцидент Барнаул".
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