Рабочий попал под сход глины в Барнауле

Сотрудник строительной организации получил множественные травмы при сходе глины, сообщают в ведомстве.

Инцидент произошел 4 сентября на объекте, находящемся на улице Власихинской. Мужчина выполнял земельные работы в момент, когда произошел сход.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве", наличие признаков преступления предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда"), – пояснили в Следственном комитете.