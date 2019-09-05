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В сети появилась полная запись бийской погони, в результате которой погибла девушка

, ИА "Амител"
Полную картину произошедшего удалось восстановить благодаря камерам наблюдения

Напомним, что в результате жуткого ДТП погибла 27-летняя Татьяна Аскендерова. Девушку сбил нетрезвый мужчина, уходивший от погони. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.09.2019 06:17
могиканин

надеюсь догоняльщиков закроют далеко и надолго.

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6.09.2019 07:03
месный

вот всё видно - ехали себе ехали потихоньку, нафига гнать их надобыло!?!?!?!

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6.09.2019 07:16
- гость -

А как надо было, просвяти? Пусть все нажрутся и едут тихонько до дома, что их трогать вообще, да? Пусть в порядке вещей будет.

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6.09.2019 07:27
Крем

"надеюсь догоняльщиков закроют далеко и надолго"
за то что они выполняли свои обязанности, что у тебя в голове, опилки?

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6.09.2019 07:36
сотрудник

действительно, а как надо? пусть вся пьянь ездит по дорогам и совершает безнаказанно ДТП? пусть все в угоду быдлу,которое накушавшись садится за руль и убивает людей,своими старыми корытами бьет машины нормальные,так,да?

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