Силовики чаще других становятся жертвами мошеннических "лотерей"

В 65% случаев телефонных мошенничеств, когда за участие в лотерее сулят гарантированный приз, а вместо этого вытягивают данные банковской карты и снимают с нее деньги, жертвами становятся женщины экономически активного возраста, сообщает ТАСС.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Он объяснил это тем, что чаще всего во время разговора они заняты домашними делами или думают о чем-то другом: детях, работе, личной жизни.

В целом намечается существенный крен в сторону атак на экономически активное население в возрасте от 32 до 48 лет.

На него приходится 60% случаев мошенничеств. Это связано с тем, что именно у этой категории чаще всего имеются значительные накопления.

"В этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных, – рассказал Сычев. – Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты". Хотел полторы тысячи – потерял двести".