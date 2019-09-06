Погода в Алтайском крае: до 25°C, местами дожди и грозы

В пятницу, 6 сентября, в Алтайском крае ожидается преимущественно теплая погода, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха днем, по прогнозу синоптиков, будет от +20°C до +25°C (в северо-западных районах – от +15°C). На западе и юге территории пройдут дожди и грозы. Скорость ветра при порывах может достигать 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +21°C до +23°C. Солнечно. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Отметим, что на выходных ожидается дождливая погода с сохранением дневной температуры на уровне от +18°C до +23°C.