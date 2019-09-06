Выполнена половина работ по строительству новой дороги в Барнауле

Фото: мэрия Барнаула
Новую дорогу по улице Солнечная Поляна продолжают строить в границах Жасминной и Энтузиастов, сообщили в пресс-центре городской администрации. Согласно проекту, Солнечная Поляна должна получить выход на Павловский тракт со стороны улицы Энтузиастов.
"Это одна из первых дорог, которая делается до застройки, а не после ввода жилищного комплекса в эксплуатацию. Проблема строительства дорог в новых кварталах существует. За последние три года мы достаточно серьезно движемся в направлении ее решения", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
Сейчас работы выполнены примерно на 50%. Построена сеть ливневой канализации протяженностью 617 м с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев, установлены футляры на сетях водоснабжения протяженностью 54 м, выполнено устройство дополнительного слоя основания, основания из щебня, нижнего и среднего слоев асфальтобетонного покрытия, а также устройство двух остановочных карманов.
В мэрии уточняют, что работы проводятся в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорога строится за счет федеральных средств объемом более 147 млн рублей. Данные работы рассчитаны на два года.
Около 90% всех работ на участке будет выполнено в текущем году. В их числе:
- строительство проезжей части улицы Солнечная Поляна от улицы Жасминной до Энтузиастов (814,8 метра);
- строительство двухстороннего тротуара;
- устройство уширений на пересечении Солнечная Поляна – Энтузиастов;
- строительство ливневой канализации длиной 617 метров;
- строительство сетей наружного электроосвещения по улице Солнечная Поляна (698 метров линий освещения, 27 опор освещения, 27 светильников);
- устройство съездов и примыканий к существующим улицам частной жилой застройки.
На 2020 год останется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, нанесение разметки, благоустройство и установка дорожных знаков.
Как ожидается, реализация этого проекта позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиастов, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Юрина, Антона Петрова, а также снять социальную напряженность в поселке Солнечная поляна, вызванную движением транзитного транспорта.
Комментарии
Главное чтобы сделали ровную. А то Энтузиастов от Попова отремонтировали называется- как доска стиральная!
08:58, там походу выравнивающего слоя нет, либо еще, либо уже)))
Че бы в этом году не открыть? (
Ведь Попов и Просторная разгрузятся сразу
Наверное для усадки.А через полгода начистую _
От Павловского тракта до ледового дома быстро сделали .в чьих интересах?
Солнечную поляну делают нормально,а вот ленинский проспект ... гранитные бардюры устряпали битумом,даже прлиэтиленом не накрывали.На социалистическом хоть аккуратно сделали,видимо разные организации.