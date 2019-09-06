Выполнена половина работ по строительству новой дороги в Барнауле

Фото: мэрия Барнаула

Новую дорогу по улице Солнечная Поляна продолжают строить в границах Жасминной и Энтузиастов, сообщили в пресс-центре городской администрации. Согласно проекту, Солнечная Поляна должна получить выход на Павловский тракт со стороны улицы Энтузиастов.

"Это одна из первых дорог, которая делается до застройки, а не после ввода жилищного комплекса в эксплуатацию. Проблема строительства дорог в новых кварталах существует. За последние три года мы достаточно серьезно движемся в направлении ее решения", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

Сейчас работы выполнены примерно на 50%. Построена сеть ливневой канализации протяженностью 617 м с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев, установлены футляры на сетях водоснабжения протяженностью 54 м, выполнено устройство дополнительного слоя основания, основания из щебня, нижнего и среднего слоев асфальтобетонного покрытия, а также устройство двух остановочных карманов.

В мэрии уточняют, что работы проводятся в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорога строится за счет федеральных средств объемом более 147 млн рублей. Данные работы рассчитаны на два года.

Около 90% всех работ на участке будет выполнено в текущем году. В их числе:

строительство проезжей части улицы Солнечная Поляна от улицы Жасминной до Энтузиастов (814,8 метра);

строительство двухстороннего тротуара;

устройство уширений на пересечении Солнечная Поляна – Энтузиастов;

строительство ливневой канализации длиной 617 метров;

строительство сетей наружного электроосвещения по улице Солнечная Поляна (698 метров линий освещения, 27 опор освещения, 27 светильников);

устройство съездов и примыканий к существующим улицам частной жилой застройки.

На 2020 год останется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, нанесение разметки, благоустройство и установка дорожных знаков.

Как ожидается, реализация этого проекта позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиастов, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Юрина, Антона Петрова, а также снять социальную напряженность в поселке Солнечная поляна, вызванную движением транзитного транспорта.