Запас угля на двух ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске достиг 878 тысяч тонн

На угольном складе ТЭЦ-2 находится 198 тыс. тонн каменного угля / Фото: Lnr.today

Суммарный запас угля на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска по состоянию на начало сентября составляет 878 тыс. тонн, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

При этом, как подчеркивают в компании, норматив превышен в три-пять раз. "Многократное превышение запасов топлива связано с новой политикой топливообеспечения – для более надежного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов", – пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Так, на угольном складе ТЭЦ-2 находится 198 тыс. тонн каменного угля марки Д с Минусинского угольного разреза Республики Хакасия. Норматив, установленный для станции Министерством энергетики РФ, составляет 61 тыс. тонн. В среднем за сутки в сентябре для выработки электроэнергии и тепла на подогрев горячей воды станция сжигает около одной тысячи тонн топлива. То есть имеющегося сейчас запаса, при таких же погодных условиях, хватит почти на семь месяцев.

На ТЭЦ-3 запасы угля также превышают нормативные значения. Сейчас там хранится 322 тыс. тонн угля при нормативе 73 тыс. Станция работает на буром угле Бородинского разреза. За сентябрьские сутки в среднем здесь сжигается три тысячи тонн топлива. Если станция продолжит работать в таком же режиме, то сформированного запаса хватит на три месяца.

Больше всего угля хранится на Бийской ТЭЦ – 341 тыс. тонн. Норматив для станции установлен в объеме 66 тыс. В сентябре здесь за сутки сжигают в среднем 2,8 тыс.

Запас на Южной тепловой станции Рубцовска составляет 15 тыс. тонн, при нормативе 14 тыс. Количество топлива существенно отличается от запасов на других станциях, так как в августе здесь начали обнуление угольного склада. Это значит, что станции нужно использовать имеющийся уголь до начала отопительного сезона, а затем начать использовать топливо новой поставки. К отопительному сезону запас угля будет достаточным для надежного теплоснабжения города, подчеркнули в СГК.

Отметим, для таких объектов, как ЮТС нормативный запас топлива устанавливает Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Неснижаемый остаток топлива для станции составляет 2,2 тысячи тонн.

Пополнили перед предстоящим отопительным сезоном и запасы мазута. Сейчас на станциях СГК в регионе находится 4915 тонн жидкого топлива, превышающие нормативы в 2,7 раза.

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