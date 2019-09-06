Порядок подбора учебников для школьной программы сменят в России

Замминистра просвещения России Павел Зенькович объявил о том, что изменится порядок подбора учебников для школьной программы, сообщает РИА "Новости".
Эту работу возьмут на себя эксперты министерства просвещения. Положительное решение по каждому учебнику будет действовать на протяжении пяти лет. Затем потребуется повторная экспертиза.
"Новый порядок отличается от старого тем, что экспертиза учебников – это ответственность министерства, мы ее организуем, мы ее проводим, – уточнил Зенькович. – Она проходит за государственный счет, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину".
По его словам, планируется, что нововведение вступит в силу уже в этом году.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева пообещала пересмотреть правила допуска школьных пособий в федеральный перечень учебников (ФПУ).
В частности на рецензию экспертам должен попадать не готовый учебник, а авторская рукопись, а фамилия рецензента должна стоять на титульном листе.
"Экспертиза будет независимой, она будет научной. Условия экспертизы будут достаточно жесткие. Мы полностью поддерживаем предложение Российской академии наук о том, что должна быть экспертиза рукописи. Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только грамматическими, но и фактическими. Взвешенная рукопись, которую можно посмотреть", – сказала Васильева.
Комментарии
А судьи кто?
Герман Греф в комиссии?
кто то очередной купил книжную фабрику и срочно нужно печатать новые учебники
О наболевшем:
постарались бы лучше уменьшить вес учебников и соответственно, рюкзаков в целях уменьшения нагрузки на спины детей. А еще убрали бы уже ТПО (тетради на печатной основе, кто не в теме)), пусть дети пишут и чертят САМИ, а не ставят галочки/буковки в готовые письмена. Ребёнок развиваться должен. Хватит воспитывать общество потребителей, пора уже возвращаться к воспитанию созидателей. И портфель легче станет, если не таскать по 3 ТПО на каждый предмет
"Учебник по экономике для 10-11 классов доктора экономических наук Игоря Липсица исключили из федерального перечня учебников, закупаемых для школ за счет бюджета, по причине того, что материалы учебника «не способствуют любви к родине». В частности, не осветил импортозамещение «как одно из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». И совсем ничего не написал про «планы ближайшего экономического прорыва». Зато упомянул советские очереди, в чем эксперты как раз и увидели угрозу любви к родине".