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Новости

Порядок подбора учебников для школьной программы сменят в России

, ИА "Амител"
Министерство просвещения возьмет на себя полную экспертизу учебной литературы
Фото: kuban24.tv

Фото: kuban24.tv

Замминистра просвещения России Павел Зенькович объявил о том, что изменится порядок подбора учебников для школьной программы, сообщает РИА "Новости".

Эту работу возьмут на себя эксперты министерства просвещения. Положительное решение по каждому учебнику будет действовать на протяжении пяти лет. Затем потребуется повторная экспертиза.

"Новый порядок отличается от старого тем, что экспертиза учебников – это ответственность министерства, мы ее организуем, мы ее проводим, – уточнил Зенькович. – Она проходит за государственный счет, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину".

По его словам, планируется, что нововведение вступит в силу уже в этом году.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева пообещала пересмотреть правила допуска школьных пособий в федеральный перечень учебников (ФПУ).

В частности на рецензию экспертам должен попадать не готовый учебник, а авторская рукопись, а фамилия рецензента должна стоять на титульном листе.

"Экспертиза будет независимой, она будет научной. Условия экспертизы будут достаточно жесткие. Мы полностью поддерживаем предложение Российской академии наук о том, что должна быть экспертиза рукописи. Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только грамматическими, но и фактическими. Взвешенная рукопись, которую можно посмотреть", – сказала Васильева.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.09.2019 10:02
- гость -

А судьи кто?
Герман Греф в комиссии?

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6.09.2019 10:03
- гость -

кто то очередной купил книжную фабрику и срочно нужно печатать новые учебники

0  0
6.09.2019 10:37
- гость -

О наболевшем:
постарались бы лучше уменьшить вес учебников и соответственно, рюкзаков в целях уменьшения нагрузки на спины детей. А еще убрали бы уже ТПО (тетради на печатной основе, кто не в теме)), пусть дети пишут и чертят САМИ, а не ставят галочки/буковки в готовые письмена. Ребёнок развиваться должен. Хватит воспитывать общество потребителей, пора уже возвращаться к воспитанию созидателей. И портфель легче станет, если не таскать по 3 ТПО на каждый предмет

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