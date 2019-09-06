Порядок подбора учебников для школьной программы сменят в России

Замминистра просвещения России Павел Зенькович объявил о том, что изменится порядок подбора учебников для школьной программы, сообщает РИА "Новости".

Эту работу возьмут на себя эксперты министерства просвещения. Положительное решение по каждому учебнику будет действовать на протяжении пяти лет. Затем потребуется повторная экспертиза.

"Новый порядок отличается от старого тем, что экспертиза учебников – это ответственность министерства, мы ее организуем, мы ее проводим, – уточнил Зенькович. – Она проходит за государственный счет, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину".

По его словам, планируется, что нововведение вступит в силу уже в этом году.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева пообещала пересмотреть правила допуска школьных пособий в федеральный перечень учебников (ФПУ).

В частности на рецензию экспертам должен попадать не готовый учебник, а авторская рукопись, а фамилия рецензента должна стоять на титульном листе.

"Экспертиза будет независимой, она будет научной. Условия экспертизы будут достаточно жесткие. Мы полностью поддерживаем предложение Российской академии наук о том, что должна быть экспертиза рукописи. Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только грамматическими, но и фактическими. Взвешенная рукопись, которую можно посмотреть", – сказала Васильева.