В России хотят прекратить обучать "устаревшим" специальностям

Девять профессий и 23 специальности предлагают включить в список "устаревших", которым не будут обучать в учебных заведениях России, сообщает РИА "Новости".
С соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В пресс-службе ведомства уточнили, какие именно профессии могут устареть.
Это автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и мастер отделочных строительных работ. Кроме того, могут исключить обучение монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования.
В Министерстве просвещения уточнили, что исключение специальностей не говорит о том, что этим навыкам не будут обучать. Просто они войдут в другие программы, по которым готовят топ-50 перспективных профессий, заверили в ведомстве.
Комментарии
Тут все трещат, что профессия бухгалтера отмирает. Исключите ее тоже, а?
Столько машин и автомеханики устарели?
нам нужны эффективные менеджеры! Такого в организацию берешь и организация загибается. Говорят губернаторы тоже проходят такое обучение....
Очень странный выбор якобы устаревших профессий. Автомеханик, слесарь, мастер отделочных работ одни из самых востребованных специальностей.
"нам нужны эффективные менеджеры! Такого в организацию берешь и организация загибается"
сам то кто? Токарь или фрезеровщик?
6.09.2019 11:03
- гость -
"Очень странный выбор..."
Куда более! Там где ещё теплиться промпроизводство фрезеровщики толковые нарасхват!
Да и монтажников конструкций постоянно зовут на работу вахтой...
Наверное освобождают места для мигрантов.
6.09.2019 11:20
Друк А вы однозначно чувствуется менеджер и боюсь предположить эффективный?