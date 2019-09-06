Кемеровские ветеринары спасают ротвейлера с Алтая, над которым жестоко издевались

На теле собаки обнаружены многочисленные рваные раны / Фото: vk.com/incident22
Алтайские волонтеры обратились за помощью к кемеровским ветеринарам с просьбой принять для лечения и реабилитации ротвейлера, который попал к ним с тяжелейшими травмами, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"На шее собаки была затянута бельевая веревка, которая впилась в кожу настолько, что животное с трудом смогли освободить от нее. Судя по имеющимся телесным повреждениям, пса тащили на веревке за машиной. Возможно, травили другими собаками. На месте щеки образовалась зияющая дыра. Думаем, что понадобится пластика и пересадка кожи", – рассказали в кемеровской ветклинике.
У собаки вываливается правая щека, предположительно, после взорванной в пасти петарды, по телу обнаружены многочисленные рваные раны.
После рентгена оказалось, что на этом мучения животного не закончились – в его шее и челюсти были обнаружены многочисленные осколки дроби.
"Сейчас пес находится в приюте. Операцию ему пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют. Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел", – отметили в клинике.
Достоверно история собаки неизвестна – пса нашли далеко в полях. Картину издевательств восстанавливают по имеющимся фактам.
Комментарии
Самих бы на кол посадить за такие издевательства! Бедная собачка, выздоравливай назло этим тварям поганым!
Всех собак, необходимо чиповать, чтобы когда волонтеры их найдут, законодательно обязать хозяев платить за содержание собаки в приюте, а то заведут животное, посюсюкаются полгода и на улицу его выкинут.
это только нелюди так могли издеваться...
бедная собака. жалко до слез
Есть в Барнауле заводчики ротвейлеров, они своих собак-выпускников знают, пройтись сначала по ним...