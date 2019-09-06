Остатки старинной часовни, разрушенной в ходе гонений на церковь, нашли в Барнауле

Ученые-археологи во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни, передает ТАСС.
"Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место – помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы", – рассказал инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов.
По его словам, археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил. "Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется", – добавил Семибратов.
При этом он подчеркнул, что дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями: необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять, куда уходит часовня, – попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.
Выяснилось, что часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.
Ранее сообщалось, что в Барнаульской епархии просят раскопать место, где был Петропавловский собор. Церковь выступает за расширение зоны археологических раскопок на площади Свободы.
Комментарии
Ну все, теперь эту улицу вообще никогда не откроют. Я по ней каждый день ездил на работу. Еще сейчас и всю площадь перероют. Все для людей.
сначала перероют для людей, а потом церковь возродят - тоже для людей
Сдаётся мне, что сейчас на любом хорошем участке земли можно найти старую часовню под восстановление
Ну все, РПЦ теперь будет требовать построить на этом месте церковь!
ДВЕСТИ ЛЕТ эволюции и развития...
Что ж мы за дебилы то!?
6.09.2019 12:08
iOne
***
Откуда цифра - 200 [лет]?
А давайте в этом месте построим дворец пионеров, для детей! С бесплатными кружками и спортивными секциями! Церковь строить для детей, "возрожать" не будет? Ну ведь для детей же...
Ну нашли они фундамент часовни и что теперь её обязательно восстанавливать? Это также глупо, как если бы на парковке ТЦ Галактика нашли бы фундамент завода и потребовали его восстановить.
Вот они первые бесята вылезли. Историю собирают по крупицам, а они эгоистичные на работу другим маршрутом ходят и ноют...Очнись грешник! лишний путь тебе во здравие. Ранее во время войны спасали исторические памятники ценой своей жизни, а этому неудобно понимаешь натоптанной тропой ходить на работу, проблема у него мирового масштаба, тьфу ты низкая душа...
Дык, эта а кто разрушал - уж не те ли члены КПСС, которые сейчас строят?!
6.09.2019 12:39
- гость -
Попик, перелогинься.
6.09.2019 12:27
- гость -
Согласен, я за дворец пионеров для детей ! А церквей и так уже выше крыши.
6.09.2019 12:39
- гость -
Данное строение никакого отношения к историческим памятникам не имеет. Снесли при Союзе - и правильно сделали.
за церковь и двор, стреляю в упор!
Наверняка данное строение 19 века. Те исторической ценности, как и многие снесенные и сожженные дома не имеет. Те, кто плакает про гонения церкви в СССР забывают, что именно СССР восстановил Патриархат, что именно СССР сохранил многие реликвии, на которые современные попы претендуют. И таки они же забывают, что все строения принадлежали царю, то есть государству, а не РПЦ,
6.09.2019 12:39
- гость -
Где ж такой праведник был, когда на месте ВДНХ при строительстве церкви такие же кости выкидывали? Или "этожесовсемдругоедело"?
В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили
Походу скоро опять гонения на церковь начнутся
задолбали уже. что за страна прудурков. Эволюция в обратную сторону.
Страна деградирующих, получающих образование не из учебников, а из Инета, поэтому отождествляющих религию не с нравственностью, а с наскальной живописью. В итоге у деградантов черное меняется с белым, они перестают быть людьми, становятся машинами по добыванию денег. Для них становится возможным убить за машину стоимостью в 600 тысяч рублей, потому что здесь не докажут, а там ничего нет. Для них главное, чтобы не доказали, а мораль, это сопли
6.09.2019 14:10
гость
По Вашему мораль - верить в Бога и молится? Тогда скажите, почему попы погрязли в роскоши, почему в пьяном виде раскатывают по дорогам и сбивают людей и многое другое? Где мораль? После всего этого Вы будите про мораль в вере говорить?
6.09.2019 12:56
- гость -
Где был? Трубил тогда. Кости привезли на самосвале в новый квартал на Сиреневой и выволили прохожим на вид. Тогда стройку прикрыли, полиция выезжала разбирались. А вы новости то читаете или так, кусками черпаете из соц. сетей?
6.09.2019 14:28
- гость -
А что вы думаете там все порядочные люди?! Наивный раб божий. Даже в нацгвардии люди мирных избивают и калечат. А может по вашему еще и политики о народе думают? Соблазн велик, а человек порой слаб и поддается искушению. Или вы считаете что все "попы" такие? А может просто вам не встретился в жизни наставник, по причине того что вы божий храм то не посещаете....и льете желчь взятую извне.
В Европу ездим любоваться старинными зданиями, которые берегут там как зеницу ока. Восхищаемся Прагой. Почему бы у нас также не ценить историю? Восстанавливать такие вот часовни пусть не по религиозным соображениям, но хотя бы по историческим и туристическим? От этого же город только выиграет.
6.09.2019 15:22
- гость -
Ничьим рабом и тем более божьим я не являюсь точно и не собираюсь являться. Свои проповеди оставьте для своих малообразованных прихожан. Мне мозг вы точно не запудрите. Насмотрелся я на вашего брата в разных городах, мнение уже сложилось, точнее вы сами о себе его уже давно сформировали и оно далеко не позитивное.
6.09.2019 14:28
- гость -
По моему мораль, это видеть в религии не только священослужителей, но и заповеди. Главное в религии не священослужители, а заповеди. И если не верить в божественное происхождение заповедей, то получается, что если нарушил заповедь, но не попался под уголовную ответственность, то бояться нечего
6.09.2019 15:27
В
Чего ее восстанавливать? В 1909 году построили, в 1935 году снесли. чуть больше 25 лет стояло здание. Никакой исторической ценности не представляющее.
6.09.2019 15:49
- гость -
Ну если вы только для себя историю рассматриваете, то да. А через 100 лет? Для ваших внуков.
6.09.2019 16:06
В
Навряд ли у них будут внуки, живут одним днем, лишь бы сейчас было хорошо и не мешали жить. Вон один бес плачится что приходится маршрут привычный менять на работу, "ковыряют" ему тут. Благо в эту ветку уже старожилы сего сайта не заглядывают, типа месного
6.09.2019 16:06
В
А зачем внукам никчемная, не представляющая исторической ценности часовня ? Памятником архитектуры она не является. Или она срочно стала мегаценной только потому что это церква ? Дак в этом точно нет никакой ценности, даже наоборот ценность ее ничтожна.
Давайте тогда все здания в Барнауле не будем сносить вообще никогда, будем носиться с ними как курица с яйцом, для внуков же.
6.09.2019 16:16
- гость -
Хоть бы грамоте выучился, плакальшик.