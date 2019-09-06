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Остатки старинной часовни, разрушенной в ходе гонений на церковь, нашли в Барнауле

, ИА "Амител"
Археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил
Часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле / Фото: Wz.lviv.ua

Часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле / Фото: Wz.lviv.ua

Ученые-археологи во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни, передает ТАСС.

"Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место – помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы", – рассказал инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов.

По его словам, археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил. "Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется", – добавил Семибратов.

При этом он подчеркнул, что дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями: необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять, куда уходит часовня, – попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.

Выяснилось, что часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.

Ранее сообщалось, что в Барнаульской епархии просят раскопать место, где был Петропавловский собор. Церковь выступает за расширение зоны археологических раскопок на площади Свободы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.09.2019 11:32
- гость -

Ну все, теперь эту улицу вообще никогда не откроют. Я по ней каждый день ездил на работу. Еще сейчас и всю площадь перероют. Все для людей.

0  0
6.09.2019 11:38
Pandasama

сначала перероют для людей, а потом церковь возродят - тоже для людей

0  0
6.09.2019 12:04
Пионер

Сдаётся мне, что сейчас на любом хорошем участке земли можно найти старую часовню под восстановление

0  0
6.09.2019 12:06
- гость -

Ну все, РПЦ теперь будет требовать построить на этом месте церковь!

0  0
6.09.2019 12:08
iOne

ДВЕСТИ ЛЕТ эволюции и развития...
Что ж мы за дебилы то!?

0  0
6.09.2019 12:15
Митенька ржевский

6.09.2019 12:08
iOne
***
Откуда цифра - 200 [лет]?

0  0
6.09.2019 12:27
- гость -

А давайте в этом месте построим дворец пионеров, для детей! С бесплатными кружками и спортивными секциями! Церковь строить для детей, "возрожать" не будет? Ну ведь для детей же...

0  0
6.09.2019 12:37
- гость -

Ну нашли они фундамент часовни и что теперь её обязательно восстанавливать? Это также глупо, как если бы на парковке ТЦ Галактика нашли бы фундамент завода и потребовали его восстановить.

0  0
6.09.2019 12:39
- гость -

Вот они первые бесята вылезли. Историю собирают по крупицам, а они эгоистичные на работу другим маршрутом ходят и ноют...Очнись грешник! лишний путь тебе во здравие. Ранее во время войны спасали исторические памятники ценой своей жизни, а этому неудобно понимаешь натоптанной тропой ходить на работу, проблема у него мирового масштаба, тьфу ты низкая душа...

0  0
6.09.2019 12:40
- гость -

Дык, эта а кто разрушал - уж не те ли члены КПСС, которые сейчас строят?!

0  0
6.09.2019 12:43
- гость -

6.09.2019 12:39
- гость -

Попик, перелогинься.

0  0
6.09.2019 12:45
- гость -

6.09.2019 12:27
- гость -

Согласен, я за дворец пионеров для детей ! А церквей и так уже выше крыши.

0  0
6.09.2019 12:46
- гость -

6.09.2019 12:39
- гость -
Данное строение никакого отношения к историческим памятникам не имеет. Снесли при Союзе - и правильно сделали.

0  0
6.09.2019 12:51
- гость -

за церковь и двор, стреляю в упор!

0  0
6.09.2019 12:55
Filin

Наверняка данное строение 19 века. Те исторической ценности, как и многие снесенные и сожженные дома не имеет. Те, кто плакает про гонения церкви в СССР забывают, что именно СССР восстановил Патриархат, что именно СССР сохранил многие реликвии, на которые современные попы претендуют. И таки они же забывают, что все строения принадлежали царю, то есть государству, а не РПЦ,

0  0
6.09.2019 12:56
- гость -

6.09.2019 12:39
- гость -
Где ж такой праведник был, когда на месте ВДНХ при строительстве церкви такие же кости выкидывали? Или "этожесовсемдругоедело"?

0  0
6.09.2019 13:00
гость

В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили

Походу скоро опять гонения на церковь начнутся

0  0
6.09.2019 13:31
- гость -

задолбали уже. что за страна прудурков. Эволюция в обратную сторону.

0  0
6.09.2019 14:10
гость

Страна деградирующих, получающих образование не из учебников, а из Инета, поэтому отождествляющих религию не с нравственностью, а с наскальной живописью. В итоге у деградантов черное меняется с белым, они перестают быть людьми, становятся машинами по добыванию денег. Для них становится возможным убить за машину стоимостью в 600 тысяч рублей, потому что здесь не докажут, а там ничего нет. Для них главное, чтобы не доказали, а мораль, это сопли

0  0
6.09.2019 14:28
- гость -


6.09.2019 14:10
гость
По Вашему мораль - верить в Бога и молится? Тогда скажите, почему попы погрязли в роскоши, почему в пьяном виде раскатывают по дорогам и сбивают людей и многое другое? Где мораль? После всего этого Вы будите про мораль в вере говорить?

0  0
6.09.2019 14:31
- гость -

6.09.2019 12:56
- гость -
Где был? Трубил тогда. Кости привезли на самосвале в новый квартал на Сиреневой и выволили прохожим на вид. Тогда стройку прикрыли, полиция выезжала разбирались. А вы новости то читаете или так, кусками черпаете из соц. сетей?

0  0
6.09.2019 15:22
- гость -

6.09.2019 14:28
- гость -
А что вы думаете там все порядочные люди?! Наивный раб божий. Даже в нацгвардии люди мирных избивают и калечат. А может по вашему еще и политики о народе думают? Соблазн велик, а человек порой слаб и поддается искушению. Или вы считаете что все "попы" такие? А может просто вам не встретился в жизни наставник, по причине того что вы божий храм то не посещаете....и льете желчь взятую извне.

0  0
6.09.2019 15:27
В

В Европу ездим любоваться старинными зданиями, которые берегут там как зеницу ока. Восхищаемся Прагой. Почему бы у нас также не ценить историю? Восстанавливать такие вот часовни пусть не по религиозным соображениям, но хотя бы по историческим и туристическим? От этого же город только выиграет.

0  0
6.09.2019 15:40
- гость -

6.09.2019 15:22
- гость -
Ничьим рабом и тем более божьим я не являюсь точно и не собираюсь являться. Свои проповеди оставьте для своих малообразованных прихожан. Мне мозг вы точно не запудрите. Насмотрелся я на вашего брата в разных городах, мнение уже сложилось, точнее вы сами о себе его уже давно сформировали и оно далеко не позитивное.

0  0
6.09.2019 15:48
гость

6.09.2019 14:28
- гость -

По моему мораль, это видеть в религии не только священослужителей, но и заповеди. Главное в религии не священослужители, а заповеди. И если не верить в божественное происхождение заповедей, то получается, что если нарушил заповедь, но не попался под уголовную ответственность, то бояться нечего

0  0
6.09.2019 15:49
- гость -


6.09.2019 15:27
В
Чего ее восстанавливать? В 1909 году построили, в 1935 году снесли. чуть больше 25 лет стояло здание. Никакой исторической ценности не представляющее.

0  0
6.09.2019 16:06
В

6.09.2019 15:49
- гость -

Ну если вы только для себя историю рассматриваете, то да. А через 100 лет? Для ваших внуков.

0  0
6.09.2019 16:16
- гость -

6.09.2019 16:06
В
Навряд ли у них будут внуки, живут одним днем, лишь бы сейчас было хорошо и не мешали жить. Вон один бес плачится что приходится маршрут привычный менять на работу, "ковыряют" ему тут. Благо в эту ветку уже старожилы сего сайта не заглядывают, типа месного

0  0
6.09.2019 16:17
- гость -

6.09.2019 16:06
В

А зачем внукам никчемная, не представляющая исторической ценности часовня ? Памятником архитектуры она не является. Или она срочно стала мегаценной только потому что это церква ? Дак в этом точно нет никакой ценности, даже наоборот ценность ее ничтожна.
Давайте тогда все здания в Барнауле не будем сносить вообще никогда, будем носиться с ними как курица с яйцом, для внуков же.

0  0
6.09.2019 16:20
- гость -

6.09.2019 16:16
- гость -

Хоть бы грамоте выучился, плакальшик.

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