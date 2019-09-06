Остатки старинной часовни, разрушенной в ходе гонений на церковь, нашли в Барнауле

Ученые-археологи во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни, передает ТАСС.
"Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место – помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы", – рассказал инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов.
По его словам, археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил. "Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется", – добавил Семибратов.
При этом он подчеркнул, что дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями: необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять, куда уходит часовня, – попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.
Выяснилось, что часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.
Ранее сообщалось, что в Барнаульской епархии просят раскопать место, где был Петропавловский собор. Церковь выступает за расширение зоны археологических раскопок на площади Свободы.
Комментарии
Ну все, теперь эту улицу вообще никогда не откроют. Я по ней каждый день ездил на работу. Еще сейчас и всю площадь перероют. Все для людей.
сначала перероют для людей, а потом церковь возродят - тоже для людей
Сдаётся мне, что сейчас на любом хорошем участке земли можно найти старую часовню под восстановление
Ну все, РПЦ теперь будет требовать построить на этом месте церковь!
ДВЕСТИ ЛЕТ эволюции и развития...
Что ж мы за дебилы то!?