Остатки старинной часовни, разрушенной в ходе гонений на церковь, нашли в Барнауле

Ученые-археологи во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни, передает ТАСС.

"Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место – помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы", – рассказал инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов.

По его словам, археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил. "Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется", – добавил Семибратов.

При этом он подчеркнул, что дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями: необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять, куда уходит часовня, – попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.

Выяснилось, что часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.

Ранее сообщалось, что в Барнаульской епархии просят раскопать место, где был Петропавловский собор. Церковь выступает за расширение зоны археологических раскопок на площади Свободы.