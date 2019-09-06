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Скончался вокалист "Самоцветов" Юрий Петерсон

, ИА "Амител"
Он умер на 72-м году жизни
Юрий Петерсон / Фото: upeters.ru

Юрий Петерсон / Фото: upeters.ru

Известный советский и российский музыкант Юрий Петерсон скончался, сообщила РИА "Новости" художественный руководитель ВИА "Пламя" Юлия Ариничева. Бывшему вокалисту групп "Самоцветы", "Веселые ребята" и "Пламя" в апреле 2019 исполнился 71 год.

Именно он первым исполнил такие хиты, как "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и "Не повторяется такое никогда". После него эти песни неоднократно перепевались другими исполнителями.

Стоит отметить, что месяцем ранее умер другой человек, имеющий непосредственное отношение к ВИА "Пламя" – его основатель Сергей Березкин. 31 октября ему исполнилось бы 82 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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