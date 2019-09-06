Жительница Алтая заставила свою 11-летнюю дочь воровать продукты из магазина

Две жительницы села Локтевского района, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняются в покушении на кражу с привлечением другой не достигшей возраста совершеннолетия, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"В июне 2019 года женщина, имеющая материальные трудности, решила совершить кражу продуктов питания в одной из торговых точек села", – рассказали в ведомстве.
Для этого она привлекла свою 11-летнюю дочь, а также ее 15-летнюю подругу.
В магазине девочки, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, выбрали продукты питания и сложили их в рюкзаки. После попытались уйти, но были остановлены сотрудником, заподозрившим их в воровстве.
Обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Список продуктов в студию! Если там сервелат и прочие яства - то можно и в суд, а если они взяли чтобы с голоду не сдохнуть - то прокурору нужно задуматься, всякий на их месте может оказаться.
А что, сервелат, деликатес? ))
что такое сервелат то хоть?
А когда будут наказывать продавцов за то, что на прилавке цены, отличаются от цен на кассе, за просрочку, несоблюдение технологии хранения и тп? Они же это специально делают, чтобы обмануть покупателя.
то ли еще будет, в закредитованной стране с нищим населением...
6.09.2019 13:42
- гость -
Надо ещё наказывать за то, что ценники и товар отдельно и пойди пойми что сколько стоит, особенно когда оно лежит в холодильниках : пельмени там, вареники , мороженное и т.д. и на нижних полках, что в 10см. от пола их как вообще читать, лечь?
6.09.2019 13:55
- гость -
точно!
а в россии за колбасу садят. а за воровство миллиардов пожурят и отпустят
6.09.2019 13:42
- гость -
Если на полке цена отличается от той, что вам пробивают - это косяк магазина. Они обязаны продавать товар по той цене, что указана на ценнике. Где-то в сети даже гуляет статейка, как дама нагревает на этом магазины. Собственно, если вы их на этом поймали, то деньги вам вернут.
14:06, только в теории. В реальности законы не работают. Если настаивать на том, чтобы продали по цене на ценнике, то приходит охранник и предлагает или купить по цене которую просит кассир, или не покупать, или получить по лбу.
6.09.2019 14:40
- гость -
14:06, только в теории. В реальности законы не работают. Если настаивать на том, чтобы продали по цене на ценнике, то приходит охранник и предлагает или купить по цене которую просит кассир, или не покупать, или получить по лбу.
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Надо не к кассиру или охраннику обращаться, а звонить по телефону гл.управляющему магазина (ищи на стене в магазине стенд с книгой отзывов и телефонами).
6.09.2019 14:40
- гость -
С вашим подходом общаться с охранником грозит вам получить от последнего бутылкой водки по голове, что бы лучше соображал