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Жительница Алтая заставила свою 11-летнюю дочь воровать продукты из магазина

, ИА "Амител"
Имеющая материальные трудности женщина привлекла свою дочь, а также ее 15-летнюю подругу
Обвиняемые признали свою вину, уголовное дело направлено в суд / Фото: Tumen.bezformata.com

Обвиняемые признали свою вину, уголовное дело направлено в суд / Фото: Tumen.bezformata.com

Две жительницы села Локтевского района, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняются в покушении на кражу с привлечением другой не достигшей возраста совершеннолетия, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В июне 2019 года женщина, имеющая материальные трудности, решила совершить кражу продуктов питания в одной из торговых точек села", – рассказали в ведомстве.

Для этого она привлекла свою 11-летнюю дочь, а также ее 15-летнюю подругу.

В магазине девочки, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, выбрали продукты питания и сложили их в рюкзаки. После попытались уйти, но были остановлены сотрудником, заподозрившим их в воровстве.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.09.2019 13:20
- гость -

Список продуктов в студию! Если там сервелат и прочие яства - то можно и в суд, а если они взяли чтобы с голоду не сдохнуть - то прокурору нужно задуматься, всякий на их месте может оказаться.

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6.09.2019 13:25
- гость -

А что, сервелат, деликатес? ))

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6.09.2019 13:42
- гость -

что такое сервелат то хоть?

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6.09.2019 13:42
- гость -

А когда будут наказывать продавцов за то, что на прилавке цены, отличаются от цен на кассе, за просрочку, несоблюдение технологии хранения и тп? Они же это специально делают, чтобы обмануть покупателя.

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6.09.2019 13:49
- гость -

то ли еще будет, в закредитованной стране с нищим населением...

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6.09.2019 13:50
месный

6.09.2019 13:42
- гость -

Надо ещё наказывать за то, что ценники и товар отдельно и пойди пойми что сколько стоит, особенно когда оно лежит в холодильниках : пельмени там, вареники , мороженное и т.д. и на нижних полках, что в 10см. от пола их как вообще читать, лечь?

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6.09.2019 13:56
- гость -


6.09.2019 13:55
- гость -

точно!

а в россии за колбасу садят. а за воровство миллиардов пожурят и отпустят

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6.09.2019 14:06
- гость -

6.09.2019 13:42
- гость -
Если на полке цена отличается от той, что вам пробивают - это косяк магазина. Они обязаны продавать товар по той цене, что указана на ценнике. Где-то в сети даже гуляет статейка, как дама нагревает на этом магазины. Собственно, если вы их на этом поймали, то деньги вам вернут.

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