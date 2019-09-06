Жительница Алтая заставила свою 11-летнюю дочь воровать продукты из магазина

Две жительницы села Локтевского района, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняются в покушении на кражу с привлечением другой не достигшей возраста совершеннолетия, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В июне 2019 года женщина, имеющая материальные трудности, решила совершить кражу продуктов питания в одной из торговых точек села", – рассказали в ведомстве.

Для этого она привлекла свою 11-летнюю дочь, а также ее 15-летнюю подругу.

В магазине девочки, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, выбрали продукты питания и сложили их в рюкзаки. После попытались уйти, но были остановлены сотрудником, заподозрившим их в воровстве.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.