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Готовность к отражению атак террористов проверят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Согласно легенде учений, террористы захватят АО "Алтайвзрывпром"
Запланирована отработка первоочередных мер / Фото: Sovetskaya-adygeya.ru

Запланирована отработка первоочередных мер / Фото: Sovetskaya-adygeya.ru

С 9 по 10 сентября в Алтайском крае будет проведена проверка готовности сил к возможной террористической угрозе в рамках планового командно-штабного учения, сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.

Активная фаза мероприятий пройдет с 9:00  до 17:00 во вторник 10 сентября, на территории Горняка и Локтевского района.

Основным объектом учений станет производственный участок № 1 АО "Алтайвзрывпром", который, согласно легенде учений, захвачен группой террористов.

Запланирована отработка первоочередных мер, а также мероприятий, предусмотренных "желтым" уровнем террористической опасности.

В ведомстве предупреждают о возможности проведения досмотровых мероприятий, а также ограничение движения транспорта и граждан коснется прилегающих к объекту учений улиц и будет действовать на период активной фазы учений.

Местное население просят с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

В феврале от условных террористов освободили культурно-досуговый центр "Космос" в городе Новоалтайске.

В антитеррористическом учении примут участие подразделения УФСБ России по Алтайскому краю, ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, СУ СК России по Алтайскому краю, УФНС ВНГ России по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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