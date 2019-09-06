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Новости

Минприроды опровергло "незаконные рубки" леса в Косихинском районе

, ИА "Амител"
Представитель ведомства рассказала об открытой площадке, где складируют лес
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Пресс-секретарь регионального Минприрода Эльвира Успек прокомментировала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщения о "незаконных рубках" леса в Косихинском районе.

"Видео из соцсетей, на котором лежит заготовленный лес близ Каркавино – это временная площадка размещения. Находится рядом с трассой, — подчеркнула она. — Никто не прячет эту древесину, потому что заготовлена она законно".

По ее словам, причина такого открытого складирования – спад спроса на мягколиственную древесину. С этим и связано образование запаса в 200 кубических метров древесины.

"На другом видео, где автор ролика говорит о сплошной вырубке и о просвечивающемся лесе плохо видно, но по всей полосе высажены лесные культуры, — уточнила Успек. — Сосенкам уже три года. Высажен лес и в аналогичных местах чересполосной рубки, которая относится к выборочным рубкам".

Ранее жительница алтайского села показала окружающие ее дом леса, которые, по ее словам, "начали просвечиваться".

"Косихинский район, село Каркавино. Колонны вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно. Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, что происходит", – рассказала участница сообщества.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.09.2019 12:18
- гость -

Успек явно в доле

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