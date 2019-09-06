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Укус энцефалитного клеща нарушил ход жизни девочки из Бийска

, ИА "Амител"
Компания "ВелКен" в рамках благотворительной акции уже собрала больше 100 тысяч рублей для 11-летней Ксении на ее реабилитацию

Ксения – первый, очень желанный ребенок в семье. С какой радостью забирали из роддома, мечтая о ее счастливой жизни! Всегда была веселая, озорная, атаман среди мальчишек. Ясли, детский сад, спортивная секция по карате, хотелось все сразу, быть чемпионом. Следующее увлечение – танцы, с гордой счастливой улыбкой были выступления на сцене, мечты стать врачом или балериной. Выпускной вечер в садике, гордость за маленькую принцессу в белом платье. Подготовка к школе: заказана форма, куплен портфель, учебники, тетради. К 1 сентября готовы. 

9 июня 2015 года жизнь Ксении разделилась на до и после.

Несчастный случай

В Белокурихе Ксению в затылок укусил клещ. В течение трех часов поставили иммуноглобулин, через две недели поднялась высокая температура, началась рвота. В инфекционном отделении больницы поставили неправильный диагноз – менингит. Родители девочки говорили врачам, что был укус клеща, но их никто не слышал. На просьбу отправить на лечение в краевую больницу в Барнаул получили отказ. Когда ребенок начал впадать в кому, врачи Бийска вызвали реанимобиль из Барнаула. Реанимация, кома, аппарат искусственного дыхания, взгляд в никуда, зондовое питание… Прогноз не утешительный: "Готовьтесь к худшему"...

Заведующий реанимационным отделением пошел навстречу любящим родителям и пустил к дочери на 10 минут. Перед глазами спящая принцесса, к которой подсоединены различные трубки, аппараты. Плакать нельзя. Папа и мама гладили дочь за руки и рассказывали, что она – принцесса, что злой дракон забрал ее в свой замок, но ее отберут у него, ведь она нужна им здесь. Звонки в реанимацию каждые два-три часа. Ответ: "Стабильно тяжелая". Когда Ксения открыла глаза, было очень непросто на нее смотреть, она глядела мимо пустым безразличным взглядом. Привезли в реанимацию ее любимую куклу, и вот в один из дней случилось маленькое чудо: Ксения зафиксировала взгляд на ней. Эта была первая победа.

Лечение

Случай единственный в городе, да и в крае тоже. Как лечить? Делали все что могли: читали литературу, направляли запросы в различные лечебные учреждения страны. В декабре 2015 года первая еле заметная улыбка – это была вторая маленькая победа. В марте 2016 года первое за год тихо произнесенное слова "мама"… Радости не было предела!

Так маленькими шагами Ксения идет к выздоровлению. Сейчас Ксюша на домашнем обучении, самостоятельно писать пока не может, так как была парализована правая сторона. Одноклассники Ксении – частые гости в доме. Они дарят ей подарки, сделанные своими руками, рисуют открытки.

Девочка любит кататься на велосипеде. Да, у нее есть специальный велосипед, она самостоятельно крутит педали, и улыбка озаряет ее лицо. Ксения взрослеет, уже думает и спрашивает про женские штучки: помада, тени. Вся семья ждет с нетерпением, когда настанет этот долгожданный момент – малышка встанет и пойдет.

 

В дальнейшем семья Бесхмельнициных планирует очередную поездку в Санкт-Петербург на лечение. В домашних условиях проводится курс массажа, ЛФК, парафин, озокерит. Чтобы Ксения быстрее встала на ноги, в дополнение к массажу и ЛФК ей нужны специальные реабилитационные средства, такие как тренажер Гросса, имитатор ходьбы, виброплатформа и другое.

В июне 2019 года при информационной поддержке Радио Дача Барнаул компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций. На данный момент компания уже оказала помощь Косте Вотякову, переданная сумма составила 460 422 рубля.

Сейчас компания "ВелКен" собирает средства и для Ксюши. Для ее реабилитации необходимо 520 000 рублей.

"На данный момент для девочки собрано 110 846 рублей, – поделился цифрами заместитель генерального директора Алексей Якушев. – На протяжении всего проекта нам часто задают вопрос: "Как вы выбираете ребенка, которому будете помогать? Есть судьба, на которую невозможно не обратить внимание!"

Компания"ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, Радио Дача Барнаул и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!".

Купить "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – для своего удовольствия и ради здоровья малышей может каждый в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!

Сайт проекта

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.09.2019 12:53
Гость

У нас в Бийске именно так! Врачей квалифицированных не осталось...

Из-за квалификации врачей, несколько лет назад отца потерял. В ЦГБ Бийск 3 недели не могли поставить диагноз, лечили от всего... На 4-ой неделе с трудом "вырвал из лап медицины" в краевую... там в течении 30 минут всё стало ясно. Но время было упущено.
Отец прожил после этого недолго.

Такая у нас медицина в Бийске.

0  1
6.09.2019 13:01
- гость -

Судя по тому, что ставили иммуноглобулин, ребенок был непривит?

0  1
6.09.2019 13:07
- гость -

Я отца потерял, его в 7-этажке на Змеиногорском полгода от пневмонии лечили, а был банальный туберкулез.
Он месяцами лежал в простой палате, не могли поставить диагноз... Хоть это и было давно уже, но сам факт...

А пару лет назад товарищ умер, ГОД в Барнауле не могли поставить диагноз, кормили лошадиными дозами антибиотиков и гормонами.
В Питере на ПЭТ нашли в груди уже неоперабельную опухоль размерами 6х8х10 см.

Есть, конечно, талантливые врачи и у нас. Вопрос, как к ним попасть?
Да и загнаны они конвейером по 50 пациентов в день.

В простой поликлинике врачи тоже строчат бумаги, им некогда лечить.

0  1
6.09.2019 13:09
- гость -


Судя по тому, что ставили иммуноглобулин, ребенок был непривит?

А Вы знаете, что нельзя от клеща часто прививаться?

0  1
6.09.2019 13:10
- гость -

Это везде так. Врачи теже люди и так же ошибаются

0  1
6.09.2019 13:15
- гость -

Я отца потерял

Сочувствую. Тоже потерял отца из-за неоказания срочной помощи, т.к. врачи праздновали день рождения и им некогда было заниматься умирающим пациентом. Это было не в Барнауле а в другом городе России. Вот такая у нас медицина.

0  1
6.09.2019 13:16
- гость -

6.09.2019 13:09
- гость -
Что, простите? "От клеща" прививаются по схеме - три прививки с определенным интервалом, и потом ревакцинация один раз в три года. А так да, в регионе, где энцефалит вполне обычное явление, лучше не прививаться, опасно.

0  1
6.09.2019 13:17
Элвис

"А Вы знаете, что нельзя от клеща часто прививаться?"- часто- это КАК?

0  1
6.09.2019 13:19
Элвис

а глобулин "ЧАСТО" - можно?

0  1
6.09.2019 13:21
- гость -

Хоть прививка, хоть иммуноглобулин 100% гарантии не даёт и полно случаев, что и привитые инвалидами становились.

0  1
6.09.2019 13:23
- гость -

6.09.2019 13:21
- гость -
Гарантии 100% не дает ничего. Но привитый имеет шанс переболеть легче, непривитый - увы.

0  1
6.09.2019 13:26
ГОСТЬ

вас напрягло что ребенок не был привит, а то что г. Белокуриха является санаторно курортной зоной и при это территория не обрабатывается от клеща, так это не напрягает, опять же прививают не от всех заболеваний передающимся с укусом клеща
вот почему клеща не отправили на экспертизу...это вопрос

0  1
6.09.2019 13:29
- гость -

6.09.2019 13:26
ГОСТЬ
Безусловно не от всех. Но конкретно от энцефалита прививка есть. И уезжая куда-то отдыхать, вы не можете быть уверены, что территория обработана от клещей. Должна быть, да. Но надеяться на это, ИМХО, не стоит.

0  1
6.09.2019 13:34
ОО

А меня оного волнует момент, что чтобы помочь девочке, мне надо купить(увеличить прибыль) продукцию какого-то предприятия? Почему нет реквезитов родителей девочки?

0  1
6.09.2019 13:35
- гость -

И на прививку надеется тоже не стоит.

0  1
6.09.2019 13:41
- гость -

6.09.2019 13:35
- гость -
надеЯтЬся

0  1
6.09.2019 13:52
- гость -

А можно помочь не покупая алтайские семечки? Просто перевести деньги семье, почему нет реквизитов?

0  1
6.09.2019 13:54
- гость -


6.09.2019 13:41
- гость -

молодец. возьми с полки пиражек

0  1
6.09.2019 13:55
- гость -

почему нет реквизитов? потому что типа не стоит волновать родителей , да и кое кто из посредников то же хочет поиметь денюшку.

0  1
6.09.2019 14:01
- гость -

6.09.2019 13:54
- гость -
Ок, а вам с полки стоит взять орфографический словарь)))

0  1
6.09.2019 14:02
Друк

"то что г. Белокуриха является санаторно курортной зоной и при это территория не обрабатывается от клеща"
и как себе это представляешь на практике? Расскажи нам.

0  1
6.09.2019 14:07
- гость -

6.09.2019 14:02
Друк
А как обрабатывают от клещей территории детских лагерей отдыха?

0  1
6.09.2019 14:12
- гость -

там кончились словари, вы все пожрали(

0  1
6.09.2019 14:15
- гость -

6.09.2019 14:12
- гость -
Вы уж определитесь, пирожками вы меня кормите, или словарями)))

0  1
6.09.2019 14:25
- гость -

6.09.2019 14:15
- гость -
Вас уже вообще кормить нельзя, говорят от голода человек мыслит лучше

0  0
6.09.2019 14:30
- гость -

Да Вы настолько зажрались, что решили других поучать.

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