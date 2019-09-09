В осенний период времени лампы начинают светиться в наших домах все дольше, что приводит к росту расходов на электроэнергию. Но есть небольшие секреты, которые помогут сэкономить, и один из них – использование светодиодных ламп.

Почему стоит выбрать именно светодиодные лампы?

Кроме очевидных преимуществ, среди которых безопасность, экологичность и долговечность, несомненным плюсом является низкое энергопотребление: они в 8-10 раз экономичнее ламп накаливания.

Например, среднестатистическая семья, где взрослые ходят на работу, а дети – в детский сад или школу, использует "световой" режим около 5-6 часов в сутки. В год это почти 2000 часов горения ламп. За это время аналог светодиодной лампы мощностью 11 Вт – лампа накаливания мощностью 90 Вт – потратит около 180 кВт⋅ч, а светодиодная (11 Вт) – 22. Как мы видим, экономия составляет больше 155 кВт⋅ч с одной лампы.

Тариф на электроэнергию для квартиры в городе Барнауле – 3,33 рубля/кВт⋅ч. Соответственно, экономия в пересчете только на одну светодиодную лампу составит больше 525 рублей! А сколько их в вашей квартире?

Где выгодно купить светодиодные лампы в Барнауле?

Приобрести сберегающие семейный бюджет лампы по особенно выгодной цене можно в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Только в сентябре текущего года здесь действует дисконтная акция: светодиодные лампы мощностью 11 Вт можно купить по выгодной цене – всего за 55 рублей!

Со списком ламп, участвующих в акции, можно ознакомиться в разделе "Акции и скидки" на корпоративном сайте. Там же вы найдете информацию о действующих акциях и специальных предложениях от АО "Алтайэнергосбыт".

Акция действительна до 30.09.2019 года.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефоны:

Алтайский край – 8 (3852) 560-660;

Республика Алтай – 8 (38822) 20-570

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