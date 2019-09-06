Стометровый слой воды "законсервировался" в Карском море

Стометровый слой "законсервированной" воды обнаружили российские исследователи в Карском море, сообщает Росгидромет.

Участники экспедиции "Трансарктика-2019" выяснили, что на глубинах от 200 до 300 метров в районе Новоземельского желоба фиксируется крайний низкий водообмен с другими слоями воды.

"Там скапливаются биогенные элементы минеральной формы фосфора и азота, а содержание кислорода снижается", – описали результаты анализов исследователи.

Ученые пришли к выводу, что эффект консервации создается за счет термоклина – слоя резкого перепада температур. По их оценке, именно он препятствует водообмену.