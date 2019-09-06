Петербуржца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера у Свято-Успенского собора

В Омске владелец беспилотного летательного аппарата заплатит штраф за его незаконный запуск и съемку города, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"17 июля текущего года жителем Санкт-Петербурга в городе Омске в районе Свято-Успенского кафедрального собора произведен запуск беспилотного летательного аппарата типа DJI MAVIC PRO", – рассказали в ведомстве.

При этом во время полета дрон врезался в административное 14-ти этажное здание, находящиеся вблизи кинотеатра "Маяковский".

Квадрокоптер, как уточнили в прокуратуре, эксплуатировался без необходимого по законодательству плана полета, а также "без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления".

Правонарушитель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Ранее Amic.ru рассказывал, как получить разрешение на полет дрона и что будет, если этого не сделать.