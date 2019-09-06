Петербуржца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера у Свято-Успенского собора

В Омске владелец беспилотного летательного аппарата заплатит штраф за его незаконный запуск и съему города, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"17 июля текущего года жителем города Санкт-Петербурга в городе Омске в районе Свято-Успенского кафедрального собора произведен запуск беспилотного летательного аппарата типа "DJI MAVIC PRO", — рассказали в ведомстве.
При этом во время полета дрон врезался в административное 14-ти этажное здание, находящиеся вблизи кинотеатра "Маяковский".
Квадрокоптер, как уточнили в прокуратуре, эксплуатировался без необходимого по законодательству плана полета, а также "без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления".
Правонарушитель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей.
Ранее Amic.ru рассказывал, как получить разрешение на полет дрона и что будет, если этого не сделать.
Комментарии
Подрыват основы религии - разве может это бесовское создание летать?!
Наша власть все хочет контролировать и требует что бы на каждый чих спрашивали разрешение!
А на самолетик бумажный тоже разрешение спрашивать?