Выздоравливать будут быстрее: как на Алтае впервые за много лет ремонтируют больницы

"В нашей больнице палаты никогда не пустуют", – рассказывают пациенты центральной районной больницы села Целинное Алтайского края. И это на самом деле так: больница обслуживает жителей 12-ти окрестных сел – и взрослых, и детей. Впрочем, этим летом палаты все же пустовали, а пациенты должны были ездить лечиться за 70 км в город Бийск. Но с этой ситуацией сельчане мирились охотно: впервые за много лет в ЦРБ шел ремонт. И наконец 3 сентября представители Минздрава и Минстроя Алтайского края подписал акт о приемке медицинского учреждения после обновления.

Будут быстрее выздоравливать

"Все тут было старое, обветшалое, условий никаких и, конечно, положительных эмоций это у пациентов не вызывало", – вспоминает о том, что было в больнице еще этой зимой местная жительница Наталья Хаустова.

Особенно тяжело пациентам было мириться с отсутствием раковин в палатах и горячей воды в целом по учреждению: вопрос гигиены среди больных стоял остро. Теперь, после ремонта, каждая палата обеспечена и холодной, и горячей водой.

"Сейчас все изменилось. Проблемы решены. А мы просто ходим и радуемся, что у нас теперь такая красивая больница. Да у всех пациентов, которые будут находиться здесь на лечении, только от внешнего вида этого здания будет улучшаться психоэмоциональное состояние. И люди будут скорее выздоравливать", – радуется Наталья.

Ремонт не по плану

Ремонт был непростой, рассказывает заместитель директора Единого заказчика капитального строительства Алтайского края Наталья Лукьянчикова. Сложные моменты обнаружились уже после заключения контракта. Их не учли в первоначальном проекте, а потому пришлось проводить дополнительные работы, которые не были запланированы. Соответственно, увеличилась и сумма затрат.

"Одна из больших проблем, с которыми мы столкнулись, – это то, что на фасаде расходилась кладка. Были трещины. Пришлось делать большое усиление. Выезжали проектировщики, которые все рассчитали, усилили перегородки и, соответственно, утеплили фасады. Кроме того, проектом была не учтена стяжка пола, подшивка потолков. Но к настоящему моменту даже с учетом дополнительных работ, все сделано", – сообщила Лукьянчикова.

К сентябрю в больнице отремонтировали пищеблок, рентген-кабинет, приемный покой, помещение скорой медицинской помощи.

В новых условиях будут лечиться пациенты терапевтического и гинекологического отделений. Отремонтированы палаты реанимации и операционная.

Также пришлось полностью менять водопровод, обновлять сантехнику, системы отопления и вентиляции.

В итоге все работы по ЦРБ Целинного района обошлись бюджету края в 35 млн рублей.

"Износ здания был очевиден, поэтому возникла потребность его капитально отремонтировать. Данное медучреждение имеет большое значение не только для Целинного, но и для всех двенадцати сел района", – подчеркнул представитель Министерства здравоохранения региона Андрей Чемерис.

А что еще новенького?

Помимо обновленного здания больницы врачи и пациенты ЦРБ радуются и новому медоборудованию.

"Уже приобрели новый рентген-аппарат, сейчас подготавливается кабинет для его установки. Закуплена и новая мебель, в том числе кровати. Все установить планируется до конца октября", – сообщил Чемерис.

Главный врач больницы Ольга Евсюкова обращает особое внимание журналистов на обновленные двери, которые позволят беспрепятственно транспортировать в стационар пациентов на носилках, и новое крыльцо, оборудованное пандусом для колясок. Раньше доставить в больницу человека на носилках или в коляске было проблематично.

Открытия обновленного корпуса с нетерпением ждали и пациенты, которым теперь не надо будет ездить на лечение почти за 100 километров в другой город, и медицинский персонал. Говорят, что в новых условиях им работать гораздо комфортнее, чем раньше.

Справка. Осенью 2019 года в Алтайском крае планируется завершить капремонт еще в нескольких районных медучреждениях. В том числе в КГБУЗ "Курьинская центральная районная больница", КГБУЗ "Кулундинская центральная районная больница" и КГБУЗ "Краснощековская центральная районная больница".