Вторая часть фильма "Оно" впечатлила россиян

5 сентября в кинотеатрах России состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года – "Оно 2".

В нем рассказывают о событиях, которые разворачиваются спустя 27 лет, когда герои уже повзрослели.

Два года назад экранизация одноименного романа Стивена Кинга собрала в прокате свыше 700 миллионов долларов и много противоречивых отзывов.

Так, например, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский заявил, что "Оно" необходимо запретить, поскольку кино оскорбляет чувства клоунов.

Первые посетители премьеры уже делятся в социальных сетях впечатлениями от похода в кинотеатр. В большинстве своем это положительные отзывы.

"Помимо интересного сюжета, а развивается он и правда не так, как все банальные ужастики, есть много юмора, реально крутых и красивых сцен, которые тебя и пугают и завораживают. В общем, мой совет – идти нужно", – написала одна из посетительниц.

"Фильм мне понравился, в конце есть о чем задуматься! Страх, дружба, потери, дети и взрослые, любовь, все в одном флаконе!" – утверждает другая россиянка.

"Тема воспоминаний – ключевая в фильме и тесно связывает его с первой частью, – написал еще один ценитель кино. – Финал получился не столько пугающим, сколько драматичным, а последние кадры смотрятся неплохим жизненным напутствием. В целом фильм – твердый среднячок, не стоит ждать от него многого, но посмотреть стоит. Моя оценка – 7/10".

Напомним, экранизация книги Стивена Кинга, которую снял Андрес Мускетти "Оно" рассказывает о семи подростках, живущих в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников".

Все они по разным причинам стали изгоями, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря хищнику, который меняет свой облик и называется Оно. Монстр каждые 27 лет выползает из канализации и питается страхами детей.