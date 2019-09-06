Дом с теннисным кортом и балетным станком продают в Барнауле за 12,5 млн рублей

На участке площадью 18,5 сотки имеется детская площадка / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле за 12,5 млн рублей пытаются продать коттедж в поселке Спутник, пишет "Алтайский портал недвижимости".

"Теплые полы, установлены дополнительные системы очистки воды, вентиляции, отопления (с резервными электрическим и газовым котлами, а также возможностью управления температурой). Объект введен в эксплуатацию в 2000 году. Документы готовы, возможна любая форма расчета", – рассказал риелтор.

Кирпичный дом площадью 342,8 кв. метров имеет пять уровней, включая цокольный. В подвале расположен спортзал с тренажерами и балетным станком для занятий хореографией, подсобные помещения, котельная и кладовая.

На первом этаже – просторный холл, две гардеробные, кабинет, гостевая и игровая комнаты. На втором – гостиная с балконом и камином на дровах, кухня-столовая, санузел. На третьем и четвертом – спальни с большими гардеробными в каждой комнате и санузлом.

На участке площадью 18,5 сотки – детская площадка и теннисный корт с покрытием из резиновой крошки. На заднем дворе установлена беседка с зоной барбекю, русская баня с большим крытым бассейном и комнатами отдыха. Также есть парковочный комплекс с автоматическими воротами и три металлических гаража.