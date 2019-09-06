Дом с теннисным кортом и балетным станком продают в Барнауле за 12,5 млн рублей

На участке площадью 18,5 сотки имеется детская площадка / Фото: altayrealt.ru
В Барнауле за 12,5 млн рублей пытаются продать коттедж в поселке Спутник, пишет "Алтайский портал недвижимости".
"Теплые полы, установлены дополнительные системы очистки воды, вентиляции, отопления (с резервными электрическим и газовым котлами, а также возможностью управления температурой). Объект введен в эксплуатацию в 2000 году. Документы готовы, возможна любая форма расчета", – рассказал риелтор.
Кирпичный дом площадью 342,8 кв. метров имеет пять уровней, включая цокольный. В подвале расположен спортзал с тренажерами и балетным станком для занятий хореографией, подсобные помещения, котельная и кладовая.
На первом этаже – просторный холл, две гардеробные, кабинет, гостевая и игровая комнаты. На втором – гостиная с балконом и камином на дровах, кухня-столовая, санузел. На третьем и четвертом – спальни с большими гардеробными в каждой комнате и санузлом.
На участке площадью 18,5 сотки – детская площадка и теннисный корт с покрытием из резиновой крошки. На заднем дворе установлена беседка с зоной барбекю, русская баня с большим крытым бассейном и комнатами отдыха. Также есть парковочный комплекс с автоматическими воротами и три металлических гаража.
Комментарии
Я была звездой балета!
Ну а дальше как у всех:
Пролетело жизни лето,
И померкнул мой успех.
И на пенсии балетной,
Чтоб не чахнуть от тоски,
Я решила непременно
Для души писать стихи.
Зарифмую все на свете:
Розы, слезы, поезда,
Ярче прежнего засветит
Мне величия звезда!
Но не спрашивайте всуе
Вес какой и сколько лет,
А не то я вам станцую
Сногсшибательный балет!
дорого
Шаг изящный и с носочка -
Прима бала впереди.
Ну а эта, прет как бочка,
На притихшие ряды.
Раскормили балерину -
Вес давно превысил ГОСТ.
Надорвал Щелкунчик спину
И свалился на помост.
Дирижер приходит в ужас
Когда пятками стуча
Прямо в яму кувыркнулась
Не колени скрипача.
Ей хотелось как подруги
Взмыть в воздушном в па-де-де,
Но партнер сбежал в испуге
Не найдут его нигде.
Столяр чинит половицу
Понося кадровика,
Что зачислив ту девицу
Расшатал театр слегка.
н да сколько бобла закопали!
Дом то может хороший, на фото одни чердачные помещения почему-то. 100 лет таким макаром продавать будут.