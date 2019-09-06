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"Росводоканал Барнаул" перед Днем города очистил берег Оби от мусора

, ИА "Амител"

Водоканал убирает берег Оби / Фото предоставлено пресс-службой компании

Сотрудники барнаульского водоканала очистили берег Оби в Барнауле во время всероссийской акции "Вода России". Как сообщили в пресс-службе компании, с популярного у горожан места отдыха в районе супермаркета "Леруа Мерлен" было собрано и вывезено более 100 мешков мусора. Это в 3,5 раза больше, чем год назад. Мусор вывезли на полигон, а участники акции установили на берегу плакаты с призывами к отдыхающим не засорять берег.

"Это важное для водоканала мероприятие, потому что одна из наших главных задач – подать барнаульцам качественную и безопасную воду, а это в том числе зависит и от состояния водоема. Кроме того, водоканал – это социально ответственное предприятие, и потому мы должны заботиться о чистоте и благополучии города и его жителей. Я рад, что эта акция проводится и становится для нас традиционной", – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Напомним, что акция "Вода России" проходит в стране с 2014 года под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2018 году в акции приняли участие более 1,8 млн человек в 85 регионах страны. Во время акции были очищены берега более пяти тысяч водоемов и собрано около 1,7 млн мешков мусора.

В Барнауле в 2019 году акция была приурочена ко Дню города и 100-летию со дня пуска первого водопровода в Барнауле.
 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.09.2019 16:07
- гость -

Респект . Хоть где-то позитивные новости . Жаль что люди в основной массе свиньи и через год опять надо будет убирать .

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