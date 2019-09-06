Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает "Интерфакс". Вместе с ними по УДО выйдет брат нападающего питерского "Зенита" Кирилл Кокорин.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил журналистам, что спортсмены своим поведением этого заслужили.

"Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди, – утверждает Максименко. – Конечно, пора их отпускать".

Напомним, скандал с участием полузащитника Павла Мамаева, нападающего Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого случился в начале октября 2018 года.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus).

Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. До приговора, который был вынесен 8 мая, подозреваемых содержали в СИЗО.

Кокорин получил наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Его брату Кириллу Кокорину назначена аналогичная мера. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии общего режима.