Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает "Интерфакс". Вместе с ними по УДО выйдет брат нападающего питерского "Зенита" Кирилл Кокорин.
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил журналистам, что спортсмены своим поведением этого заслужили.
"Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди, – утверждает Максименко. – Конечно, пора их отпускать".
Напомним, скандал с участием полузащитника Павла Мамаева, нападающего Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого случился в начале октября 2018 года.
Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus).
Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. До приговора, который был вынесен 8 мая, подозреваемых содержали в СИЗО.
Кокорин получил наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Его брату Кириллу Кокорину назначена аналогичная мера. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Комментарии
ждем отмечания вдовой клико...
А шПак так и жрёт собак российских?
Избили бы простых граждан - даже не задержали бы, а тут чиновников... Этим чиновникам потом Путин по медальке выдал, вот правда непонятно за что..?
Это нужные люди, вполне может будущие депутаты...
Мало им дали,негодяям.
Это реалии наших дней - беззаконие! За скол эмали или за пост, призывы которых не было, дают реальные сроки до 5 лет!!! А эта шпана избивала всех, кто им попадался - и вот УДО!!!
С выходом ребята!!! Корейцы вон собак жрут и ничего их не садят, а тут попался один так что теперь карьеру портить?! Шампанское в Монте-Карло! самолет первым классом! жен в утиль -не Декабристки!
Ну все ждем фотосессий с заграничных банкетов!